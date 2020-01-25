السجائر الإلكترونية لا تساعد على الإقلاع عن التدخين

شاب يدخن سيجارة إلكترونية في واشنطن في 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

ليس هناك دليل كاف على أن السجائر الإلكترونية تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، بحسب تقرير حكومي أميركي نشر مؤخرا.

ويتعارض هذا التقرير مع النتائج التي قدمتها الحكومة البريطانية، والتي تصنف السجائر الإلكترونية كعلاج بديل للنيكوتين يسهّل الإقلاع عن التدخين العادي، وفق «فرانس برس».

وأفاد هذا التقرير الخاص بالإقلاع عن التدخين الصادر عن إدارة الصحة العامة في الولايات المتحدة، وهو الأول الذي يتناول هذا الموضوع منذ العام 1990 «السجائر الإلكترونية المختلفة (...) تستخدم بطرق متنوعة».

وأوضح التقرير: «لذلك، من الصعب إطلاق تعميمات حول فعالية الإقلاع عن التدخين على أساس التجارب السريرية التي تنطوي على سيجارة إلكترونية معينة. لا أدلة كافية في الوقت الحالي لاستنتاج أن السجائر الإلكترونية عموما تساهم في إقلاع المدخن عن التدخين».

طالع: ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟

وقال مدير إدارة الصحة العامة في الولايات المتحدة جيروم آدامز، متوجها إلى وسائل الإعلام، إنه سمع روايات عن دور للسجائر الإلكترونية في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، وكان هناك بعض الأدبيات العلمية التي تدعم الفكرة، "لكن هذا التقرير يستند إلى أكثر من 150 خبيرا ومراجعة مجمل البيانات العلمية».

وتابع التقرير بأن أدوية الإقلاع عن التدخين التي وافقت عليها وكالة الأغذية والأدوية (إف دي إيه) مثل لصقات النيكوتين والأقراص المحلاة، إضافة إلى اللجوء إلى الاستشارات الطبية «تزيد من نجاح احتمال الإقلاع عن التدخين خصوصا عند استخدامها مجتمعة».

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع من إعلان الحكومة الأميركية أنها تحظر السجائر المنكهة، في محاولة لكبح إقبال الشباب المتزايد على هذه المنتجات.

ووجد التقرير أيضا أنه رغم أن تدخين السجائر بين البالغين الأميركيين في أدنى مستوياته على الإطلاق (14 %)، فإنه لا يزال السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها والعجز والوفاة. ويدخن ما يقرب من 34 مليون من البالغين الأميركيين السجائر، و16 مليون منهم يعانون من أمراض مرتبطة بالتدخين.