آلة خاصة لحساب كمية الكافيين في جسمك

يقبل معظم الناس حول العالم على تناول القهوة على مدار اليوم، ومن أجل مراقبة كمية الكافيين المناسبة استحدثت آلة حاسبة آلية خاصة، وظيفتها مراقبة هذه المادة المنشطة في جسمك.

ويحتوي الكافيين على تأثيرات صحية إيجابية وسلبية أيضاً، لكن تأثير الكافيين على أداء الجسم لا يبدأ مباشرة، بل يستغرق حوالي 30 دقيقة حتى تظهر فاعليته، وذلك بحسب ما نشرته مجلة «شتيرن» الألمانية.

وفي حين أثبتت العديد من الاختبارات فوائد للقهوة، وبأنها منشطة وتقلل مخاطر الموت المبكر والإصابة بأمراض القلب وقدرتها على مقاومة الاكتئاب، ومساعدتها في حرق الدهون في الجسم، يرى الخبراء أن ذلك يأتي فقط من خلال شرب القهوة باعتدال ودون مبالغة، وفق «دويتشه فيله».

والذين يستهلكون القهوة بكثرة معرضين لخطر الآثار الجانبية لها مثل الأرق، العصبية، الغثيان، ضربات القلب السريعة أو تشنجات العضلات.

طالع: هل يحتوي الشاي على الكافيين؟

وهناك أيضا لدى بعض الناس حساسية لمادة الكافيين، وهو ما قد يسبب العواقب الوخيمة بعد تناولها، ولا سيما أن احتساء القهوة بعد تناول أدوية معينة مثل المضادات الحيوية، له تأثير على طريقة عمل الكافيين في الجسم، وهو ما قد يكون خطرا على صحته.

ويختلف الاعتدال من شخص إلى آخر من ناحية عمره، ووزنه وصحته التي يتمتع بها، وتعتبر حوالي 400 ملليغرام يومياً جرعة آمنة للبالغين الأصحاء. وهذا يعادل حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة. ومحتوى الكافيين يعتمد على نوع القهوة ودرجة تحميصها. ولا ينبغي أن تتجاوز جرعة واحدة من الكافيين 200 ملليغرام.

ومن أجل حساب دقيق لكمية الكافيين المناسبة في الجسم، قام المركز الاتحادي الألماني للتغذية (BZfE) بإنشاء حاسبة خاصة إلكترونية. ويقوم المهتم بإدراج اسمه ووزنه وكمية المشروبات التي تناولها، من قهوة أو شاي أو عصير أو حتى شوكولاته، لتقوم الآلة بفحص الكمية وإعطاء النسبة التقريبية للكافيين بها.

ويصدر موقع الآلة الحاسبة نصائح للزوار، بأن يشربوا القهوة أو يتوقفوا عن شربها بحسب كمية الكافيين الموجودة في الجسم. وتوجد أيضاً معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني حول كيفية عمل الكافيين في الجسم وتأثيره ومقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل والرضاعة. ومع ذلك، فإن الآلة الحاسبة لا تنطبق على النساء الحوامل.