علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 10:28 صباحا

خلال التجمع السنوي «موسكو السليمة»، أعلن ديفيد أنجوس، مؤسس معهد «لورنس ج. إليسون» للطب التحويلي بجامعة جنوب كاليفورنيا التوصل إلى سر طول العمر.

وذكر الخبير الأميركي أنه من الضروري تناول الأطعمة الطبيعية فقط والتوقف عن تناول الفيتامينات والمكملات والإضافات الغذائية، وفق «روسيا اليوم».

وأشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أو يهمل التلقيح، بما في ذلك ضد الإنفلونزا، ومع العشاء احتساء كأس من النبيذ الجيد، وقال: «من المهم جدا تجنب الوحدة... لا تبق وحيدا».

كما حث على إكمال وإنجاز جميع الأمور والأعمال قبل ساعتين على الأقل من النوم حتى لا يثقل كاهل الدماغ، فيما يجب أن يعتاد الجسم على نظام حياة يومي، وتوفير مكان مريح وهادئ للنوم. إضافة إلى ذلك، نصح بقضاء الحياة في الحركة وعدم الاكتفاء بالتمارين في الصالة الرياضية.

طالع: مادة في طعامنا تؤخر خرف الشيخوخة.. ما هي؟

وفي أكتوبر، كشف خبراء التغذية الإيطاليون سر طول عمر مواطنيهم، مشيرين إلى أن إيطاليا تعتبر واحدة من الدول الرائدة في طول الحياة، حيث يعيش الرجال في المتوسط حتى 81 عاما، والنساء حتى 85.

وتبين أن السر، يكمن في التغذية الصحية والسليمة والمواد الغذائية عالية الجودة، حيث النظام الغذائي للإيطاليين غني بالبروتينات وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والفيتامينات A وE.

كما ينصح أخصائيو التغذية كل من يريد إطالة شباب الجسم لأطول فترة ممكنة، بتناول منتجات الألبان والخضار والسلطة وعصير الجريب فروت الطازج في الصباح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام
ليبيا
ميركل: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة في ليبيا
ليبيا
ننشر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر برلين حول ليبيا
ليبيا
الحريري يدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة غداة تظاهرات عنيفة وسط بيروت (فيديو)
دولى
الأسرة الرياضية تودع الدولي أرحيمة أشتيوي نجم العصر الذهبي في الهلال
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط
دولى
تراجع العملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية
ليبيا
حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام لا تصدق من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي