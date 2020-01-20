علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان

خلال التجمع السنوي «موسكو السليمة»، أعلن ديفيد أنجوس، مؤسس معهد «لورنس ج. إليسون» للطب التحويلي بجامعة جنوب كاليفورنيا التوصل إلى سر طول العمر.

وذكر الخبير الأميركي أنه من الضروري تناول الأطعمة الطبيعية فقط والتوقف عن تناول الفيتامينات والمكملات والإضافات الغذائية، وفق «روسيا اليوم».

وأشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أو يهمل التلقيح، بما في ذلك ضد الإنفلونزا، ومع العشاء احتساء كأس من النبيذ الجيد، وقال: «من المهم جدا تجنب الوحدة... لا تبق وحيدا».

كما حث على إكمال وإنجاز جميع الأمور والأعمال قبل ساعتين على الأقل من النوم حتى لا يثقل كاهل الدماغ، فيما يجب أن يعتاد الجسم على نظام حياة يومي، وتوفير مكان مريح وهادئ للنوم. إضافة إلى ذلك، نصح بقضاء الحياة في الحركة وعدم الاكتفاء بالتمارين في الصالة الرياضية.

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وفي أكتوبر، كشف خبراء التغذية الإيطاليون سر طول عمر مواطنيهم، مشيرين إلى أن إيطاليا تعتبر واحدة من الدول الرائدة في طول الحياة، حيث يعيش الرجال في المتوسط حتى 81 عاما، والنساء حتى 85.

وتبين أن السر، يكمن في التغذية الصحية والسليمة والمواد الغذائية عالية الجودة، حيث النظام الغذائي للإيطاليين غني بالبروتينات وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والفيتامينات A وE.

كما ينصح أخصائيو التغذية كل من يريد إطالة شباب الجسم لأطول فترة ممكنة، بتناول منتجات الألبان والخضار والسلطة وعصير الجريب فروت الطازج في الصباح.