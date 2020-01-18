التشيّخ السكاني يهدد الصين

انخفاض عدد الولادات في الصين بتواصل منذ ثلاث سنوات (أ ف ب)

أشارت الحكومة الصينية، الجمعة، انخفاض معدل الولادات في الصين خلال العام الماضي إلى مستواه الأدنى منذ تأسيس الجمهورية الشعبية في العام 1949.

ولتجنّب أزمة ديموغرافية، قرّرت الحكومة الصينية في العام 2016 التعاطي بليونة أكبر مع سياستها للحدّ من الولادات، المعروفة بسياسة الطفل الواحد، وذلك من خلال السماح للأزواج بإنجاب ولدين، إلا أن هذا التدبير لم يكن له التأثير المطلوب، وفق «فرانس برس».

وفي الواقع، سجّل معدل الولادات في العام 2019 نحو 10,48 ولادة لكلّ ألف نسمة فقط وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني، علماً أن هذه العدد يتراجع باستمرار منذ ثلاث سنوات.

إلى ذلك، وصل مجموع الولادات في العام الماضي إلى 14,65 مليون طفل، بالمقارنة مع 15,23 مليون طفل في العام 2018، ونحو 17,23 مليون طفل في العام 2017.

على الرغم من ذلك، تجاوز عدد السكّان في الصين، للمرة الأولى، الـ1,4 مليار نسمة خلال العام الماضي، بارتفاع سنوي بنحو 4,67 نسمة. لكن في المقابل، استمرّ حجم القوى العاملة بالتراجع في العام 2019.

في العام الماضي، أحصى مكتب الإحصاء الوطني نحو 896,4 مليون شخص في سن العمل أي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً، بانخفاض سنوي بنسبة 0,10% للعام الثامن على التوالي.

ويدعو الخبراء إلى الإلغاء الكامل لسياسة تحديد النسل للتصدّي لهذه الظاهرة، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يشجّع الكثير من الصينيين على إنجاب الأطفال.