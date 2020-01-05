هذا الشعور قد يدل على الإصابة بسرطان الأمعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 10:34 صباحا

أشار العلماء إلى أن علامات معينة إذا شعر بها الشخص بعد دخول المرحاض، فقد يدل ذلك على احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتعتمد نتائج بقاء مرضى سرطان الأمعاء على قيد الحياة، على نوع ومرحلة السرطان إلى حد كبير، لذا فمن الضروري الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة للمرض، وفق «روسيا اليوم».

وفي المراحل الأولية للمرض، لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان الأمعاء أي أعراض، وفقًا لمركز «مايو كلينك». وعندما تظهر الأعراض، فمن المرجح أن تختلف اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

ويدل الشعور بأن الأمعاء غير فارغة تمامًا بعد الدخول إلى المرحاض، إحدى علامات التحذير الرئيسية للمرض، ما يخلق شعورًا بالحاجة إلى الضغط أكثر، وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وفق «إكسبريس».

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:
• ظهور الدم في البراز.
• تغيير واضح في مدى التردد إلى المرحاض.
• ورم يمكن أن يتحسسه الطبيب في ممر الظهر أو البطن، وهو أكثر شيوعًا في الجانب الأيمن.
•خسارة الوزن

ويُحدد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء من خلال مجموعة عوامل كالعمر والوراثة ونمط الحياة.

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