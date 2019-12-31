إيطاليا تسجل أقل معدل مواليد في تاريخها

أصبحت إيطاليا ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تملك أدنى معدلات خصوبة (أ ف ب)

بلغ عدد المواليد الجدد في إيطاليا حوالي 440 ألف طفل، خلال العام 2018، لتسجل بذلك أقل معدل ولادات منذ القرن التاسع عشر.

وهذا المعدل أقل بنحو 20 ألفا من العام السابق، وفق ما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات (إستات)، وبذلك ينخفض معدل المواليد إلى 7.3 طفل لكل ألف نسمة في العام 2018 بعدما كان 7.6 في العام 2017.

وأنجبت الأمهات 1.3 طفل في المتوسط (في الفترة 2017-2018) وهو دليل آخر على تشيخ المجتمع الإيطالي، وفق «فرانس برس».

ومع هذا المعدل الجديد، أصبحت إيطاليا ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تملك أدنى معدلات خصوبة، متساوية مع قبرص وقبل مالطا (1.26 طفل) وخلف إسبانيا (1.31 طفل) وفرنسا (1.9 طفل).

ويبقى ثلث الإيطاليين عازبين، وهي ظاهرة ازدادت بنسبة 10 مرات على مدار العشرين عاما الماضية. وتمثل العائلات المؤلفة من أربعة أشخاص على الأقل 20.4% فقط من إجمالي العائلات الإيطالية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر المتوقع في إيطاليا سنة 2018 وبلغ 80.8 عام للرجال و85.2 عام للنساء.