مختبر لقاحات على جزيرة استخدمها النازيون لتطوير أسلحة بيولوجية

صورة مؤرخة في 7 أغسطس 2019 تظهر المبنى الرئيسي للمختبر في جزيرة ريمز الألمانية (أ ف ب)

يعمل علماء ألمان على تطوير لقاحات من شأنها إنقاذ الكثير من الأرواح، مستخدمين جزيرة في بحر البلطيق استخدمها النازيون في الماضي لأبحاثهم حول الأسلحة البيولوجية.

الوصول إلى جزيرة ريمز محظور، وينبغي على العلماء الذين يعملون فيها أن يغتسلوا بمطهر عند الدخول أو الخروج وارتداء بزات واقية، حسب «فرانس برس».

فحقنت العشرات من الحيوانات بينها أغنام وأبقار بفيروسات عمدا، كجزء من البحوث لرصد آثار الأمراض.

وقال فرانز كونراثس نائب رئيس معهد فريدريش لوفلر في الجزيرة: «نحن بمثابة ألكاتراز للفيروسات، سجن للفيروسات» في إشارة إلى سجن ألكاتراز الأميركي الشهير السابق قبالة سان فرانسيسكو.

تقع ريمز جنوب جزيرة روغن الخلابة وقد أصبحت مركزا عالميا لدرس الجراثيم والفيروسات، مثل داء الكلب وحمى الخنازير الأفريقية وإيبولا.

إجراءات أمنية

ينبغي للزائرين الخضوع لإجراءات أمنية، كما أن المختبرات التي تضم أخطر الفيروسات واسطبلات الحجر الصحي التي تحوي الحيوانات المصابة مصنفة ضمن المستوى الأمني الرابع وهو الأعلى في ألمانيا.

وقال كونراثس عن الفيروسات في الجزيرة «نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم انتشارها». وأضاف «إنه أمر مهم جدا لعملنا».

يعد معهد فريدريش لوفلر أقدم مركز لدراسة الفيروسات في العالم، وهو أسس في العام 1910 من قبل العالم الألماني الرائد فريدريش لوفلر. وما من مختبر مماثل آخر في أوروبا على الرغم من وجود منشآت مماثلة في أستراليا وكندا.

توسّع هذا المختبر الذي كان مركزه في مبنى واحد في الجزيرة، وأصبح يمتد على مساحة 1.3 كيلومتر، أي معظم مساحة هذه الجزيرة الصغيرة.

بعد الحرب العالمية الثانية، وجد المشرفون على المركز أنفسهم في ألمانيا الشرقية الشيوعية وبدأوا تطوير اللقاحات. وفي سبعينات القرن الماضي، جرى ربط المركز بالبر الرئيسي عن طريق سد.

واستثمرت الحكومة حوالي 300 مليون يورو (334 مليون دولار) في المعهد منذ العام 2008 لتحسين البنية التحتية، وهناك حاليا 89 مختبرا و163 اسطبلا للحيوانات.

وقال كونراثس «مهمتنا الكبرى هي الاستعداد لتفشي مرض ما» مستشهدا بمثل حمى الخنازير الأفريقية التي اكتشفت في أوروبا الوسطى مثيرة مخاوف بين مزارعي الخنازير الألمان. وأضاف «علينا أن نتوقع حصول ذلك الأمر في أي يوم».

10 آلاف حيوان

هناك أكثر من 10 آلاف حيوان في الجزيرة، من البعوض والفئران وصولا إلى الأسماك. وفي اسطبلات الحجر الصحي يوجد 80 إلى 100 حيوان كبير منها الأبقار والأغنام والماعز والخنازير البرية. وأشار الباحثون إلى أنه عندما تصبح الحيوانات مريضة جدا، يتم القضاء عليها حتى لا تعاني.

وقال مارتن بير رئيس قسم التشخيص في المعهد: «نبذل قصارى جهدنا لإجراء بحوثنا دون الحاجة إلى إجراء اختبارات على الحيوانات».

لكنه أضاف أنه «فقط عن طريق إصابة الحيوان» يمكن للباحثين تحديد سبب مرض الحيوانات وكيف يتطور المرض وكيف تتفاعل الحيوانات معه.

ونظرا إلى أن الاختبارات مخصصة للّقاحات التي يمكنها إنقاذ ملايين الحيوانات وحماية سبل عيش المزارعين والتخفيف من وطأة الجوع قال بير إنها «مبررة».