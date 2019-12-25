أطعمة تنشط الدورة الدموية

يجب الاهتمام بالتغذية الصحية والحصول على كل العناصر الغذائية الضرورية، لتعزيز الدورة الدموية في جسمك.

وتعد الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة من أهم الأغذية التي يحتاج إليها الجسم بشكل عام، كما أنها تعزز عمل الدورة الدموية، حسب «ويب طب».

وإليك بعض الأطعمة التي تنشط الدورة الدموية:

الثوم: من الأطعمة التي تساعد في وصول الدم إلى الرئتين والأطراف.

الفلفل الأخضر: يحتوي الفلفل الأخضر على فيتامينات ومعادن هامة لتدفق الدم بالجسم.

الليمون: يسهم الليمون في تدفق الدم للقلب والرئتين، وكذلك التخلص من السموم.

التفاح: للتفاح دور كبير في تعزيز الدورة الدموية، وذلك لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والألياف.

الكمثرى: تساعد الكمثرى في تنظيم وظائف الدورة الدموية وعملها بصورة جيدة.

الموز: تسهم مستويات البوتاسيوم المرتفعة في الموز في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على نشاط الدورة الدموية.

الأسماك: يجب الحرص على تناول الأسماك، خصوصا الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة، حيث إنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز صحة الأوعية الدموية.

الشاي: يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصا الشاي الأسود والأخضر.