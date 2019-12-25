ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 10:18 صباحا

يعرف التهاب البنكرياس بمرض «الحياة الجيدة»، لأن أسبابه تكمن في الإفراط في تناول الطعام والمشروبات الكحولية، وهو من أكثر أمراض البنكرياس انتشارا بين الناس.

ويقول البروفيسور أندريه كريغر من المركز الوطني للبحوث الطبية في مركز فيشنيفسكي للجراحة، إن تفاقم التهاب البنكرياس يحصل عادة في أيام الأعياد، حيث لا يتمكن حتى الذين يتبعون حمية غذائية معينة من كبح رغباتهم أمام وفرة الأطعمة وتنوعها، وفق «ميديك فوروم».

والتهاب البنكرياس نوعان، التهاب حاد ومزمن، ويمكن أن يتطور الأول إلى مزمن، بسبب تناول أطعمة دهنية وحادة ومشروبات كحولية. أما خطورة الالتهاب الحاد فتكمن في أنه يمكن أن يتطور إلى مرض نخر البنكرياس القاتل، حسب «روسيا اليوم».

ويوضح الخبير: «للأسف، لا يمكن تحديد جرعة المشروبات الضارة والمواد الغذائية. لذلك فإن شخصا ما يمكنه تناول المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية مدى الحياة دون أن يصاب بالتهاب البنكرياس، في حين شخص آخر يكفي أن يشرب الكحول مرة واحدة أو يتناول أطعمة دهنية أو مصنعة ليصاب بالتهاب البنكرياس الحاد، وهنا يكمن لغز هذا المرض».

أعراض وأسباب
يضيف: «كما أن هذا المرض يصيب حتى الأشخاص الذين لم يتناولوا المشروبات الكحولية في حياتهم. يمكن أن تكون حصى المرارة سببا في الإصابة بالمرض، وأيضا بعض أمراض المناعة الذاتية أو تناول بعض الأدوية».

ويوصل كريغر: «يشعر المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن بالغثيان بعد تناول الطعام ويعاني من الإسهال والغازات ومشكلات في الشهية وفقدان الوزن، والأهم آلام في الجزء العلوي من البطن، التي تظهر بعد الإفراط في تناول طعام غير صحي. وبما أن البنكرياس يقع خلف المعدة بالقرب من العمود الفقري، يظهر الألم في الظهر. لذلك يمكن أن يعتقد أن الشخص يعاني من مرض عظمي غضروفي وليس التهاب البنكرياس».

ولتشخيص التهاب البنكرياس بسرعة يجب إجراء تحاليل معينة، ولكن الناس عادة تحاول تشخيص سبب الألم وعلاجه بأنفسهم، مما يؤدي إلى تحوله إلى مرض مزمن، وفي بعض الأحيان يكون السرطان سبب الألم، وهذا يعني تطوره إلى مراحل متقدمة غير قابلة للعلاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة رياضية جديدة من «تويوتا»