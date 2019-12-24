تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي لسرطان الثدي يرتبط بعودة المرض

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي لسرطان الثدي يرتبط بعودة المرض (أرشيفية:انترنت)

تشير دراسة جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيميائي ربما يكنَّ أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.

وأفاد باحثون في دورية «علم الأورام السريرية» بأن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين بـ 12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية يحد من فعالية العلاج الكيميائي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت كريستين أمبروسون رئيسة قسم الوقاية من السرطان ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك: «نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه قد لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية أثناء العلاج الكيميائي».

وأوضحت أنه «يعتقد أن مضادات الأكسدة قد تتداخل مع قدرة العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية»، وأضافت «الطريقة الوحيدة التي يعمل بها العلاج الكيميائي هي توليد الكثير من الإجهاد التأكسدي داخل الخلية، والفكرة تتلخص في أن مضادات الأكسدة قد تمنع الإجهاد التأكسدي وتجعل العلاج الكيميائي أقل فعالية».

وقالت أمبروسون إن الأطباء ينصحون المرضى منذ سنوات بعدم تناول مضادات الأكسدة أثناء العلاج الكيميائي، وأضافت «لكن لم تكن هناك بيانات تجريبية قوية تدعم هذه التوصيات».