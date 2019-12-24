ارتفاع عدد الأطفال الملقحين في كاليفورنيا

ارتفاع عدد الأطفال الملقّحين في كاليفورنيا بعد وضع حد للإعفاءات غبر الطبية (أ ف ب)

كشفت دراسة حديثة ارتفاع عدد الأطفال الذين تم تلقيحهم في ولاية كاليفورنيا الأميركية بشكل ملحوظ، منذ سريان قانون يلغي الإعفاءات غير الطبية.

ورغم أن النتيجة تبدو واضحة، فإن الباحثين أرادوا تأكيدها باستخدام البيانات، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وارتفعت نسبة الأطفال في سن الخامسة العائدين إلى المدرسة والذين تلقوا كل التلقيحات اللازمة من 94.5 % في العام 2015 إلى 97.8% بعد سريان القانون الذي وضعته كاليفورنيا العام 2016، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سان فرانسيسكو ونُشرت الإثنين في مجلة «بلوس» العلمية.

ووضعت كاليفورنيا حدًّا للإعفاءات غير الطبية (دينية أو شخصية)، بعد تفشي وباء الحصبة فيها في أواخر العام 2014.

وضرب وباء الحصبة الولايات المتحدة بين العامين 2018 و2019 ما تسبب في مرض 1600 شخص. وكان هذا أكبر تفشٍ للمرض منذ العام 1992، وكان عديد المتضررين أشخاصًا غير ملقحين في المجتمعات اليهودية المتشددة خصوصًا في نيويورك.

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والحصبة هو واحد من أكثر الفيروسات المعدية في العالم. ويمكن للفيروس الذي ينتشر عن طريق السعال أو العطس أن يبقى في الهواء لفترة طويلة بعد مغادرة الشخص المصاب الغرفة التي كان فيها.

ووجدت الدراسة أيضًا أن المقاطعات في ولاية كاليفورنيا التي كانت تضم في السابق معظم الإعفاءات وكانت الأكثر عرضة للوباء، شهدت أكبر زيادة في اللقاحات.

وقال الباحثون إن الأدلة تدعم «تبني سياسات حكومية مماثلة للقضاء على الإعفاءات غير الطبية للمساعدة في مواجهة التحدي المتزايد الذي يشكل خطرًا على الصحة العامة المتمثل في رفض اللقاحات».