كلاب معروضة في المتجر قد تصيبك بالمرض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 12:31 مساء
كلاب معروضة في المتجر قد تصيبك بالمرض (أرشيفية:انترنت)

حذر مسؤولون بقطاع الصحة الأميركي من الكلاب، خصوصا تلك الجراء الصغيرة المعروضة في متاجر الحيوانات الأليفة.

فقد أفادت مذكرة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، بأن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أصابت بالمرض 30 شخصًا هذا العام، دخل أربعة منهم المستشفى والسبب على الأرجح هو الجراء، وفقا لوكالة «رويترز».

والسلالة المعروفة باسم كامبيلوباكتر جيجوني ترتبط بشكل وثيق بانتشار للبكتيريا في العام 2016، قال مسؤولو الصحة إنه نتج على الأرجح عن الاتصال بكلاب صغيرة باعتها سلسلة متاجر بتلاند للحيوانات الأليفة المنتشرة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.

وأصاب هذا الانتشار 113 شخصًا بالمرض في 17 ولاية في الفترة من يناير العام 2016 إلى يناير 2018 واحتاج 23 منهم إلى تلقي العلاج بالمستشفى.

وفي الانتشار الراهن قالت المراكز إنها قابلت 24 من المرضى، وإن 21 منهم قالوا إنهم اتصلوا بجراء، منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة، وكان 12 من المصابين على اتصال بحيوانات من سلسلة متاجر بتلاند منهم خمسة يعملون بالمتاجر.

وقالت بتلاند ومقرها أوهايو في بيان إنها اتخذت مجموعة من الخطوات الوقائية، التي أوصى بها مسؤولو الصحة العامة منذ انتشار العام 2016، وفي المرتين قالت الشركة إن هذه السلالة من البكتيريا لم تنشأ من أي من متاجرها.

وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم أو تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري.

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