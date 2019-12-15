هل يحتوي الشاي على الكافيين؟

على عكس الشائع، يحتوي الشاي فعلاً على الكافيين، لأن شجيرة الشاي (واسمها العلمي: كاميليا سينينسيس، أي الكاميليا الصينية) وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى عديد المكونات الأخرى.

لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذا الشجيرة، كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود، يحتوي أيضًا على مادة الكافيين. وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4%. أما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه، فإنها خالية من الكافيين، وفق «دويتشه فيله».

وبالمناسبة، من الخرافات أيضًا أن الشاي الأسود ينشط إذا تشرب بالماء الساخن لخمس دقائق وأنه يسكن إذ ترك لفترة أطول في الماء الساخن. محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأسود قابل للذوبان في الماء بشكل كبير، ما بجعله من أول المواد التي تتحلل من أوراقه الجافة في الماء. وبالتالي فإن كمية الكافيين الموجودة في أوراق الشاي هي نفسها تقريبًا بغض النظر عن وقت تشربها في الماء الساخن. وكلما طالت الفترة أصبح طعم الشاي أكثر مرارة.