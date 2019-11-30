الصين تكافح الطاعون بالسم

رشت الصين 200 فدان من الأرض بالسم، وذلك كجزء من حملة للقضاء على الفئران والبراغيث، بعد الإبلاغ عن حالة من الطاعون الدبلي في منطقة شمالي البلاد.

وقالت حكومة أولانكاب في وسط منغوليا الداخلية إنها بدأت الرش الأسبوع الماضي، وقالت سلطة محلية أخرى إنها أرسلت طائرات لرش السم كجزء من «الجهود المبذولة للقضاء على الفئران والبراغيث».

ويمكن أن تنتقل جرثومة الطاعون «ييرسينا بيستيس»، إلى البشر من الفئران المصابة عن طريق البراغيث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شخصت إصابة اثنين من المرضى، يسكنان في المنطقة نفسها، بالشكل الرئوي المعدي جدا من مرض الطاعون وانتقلا إلى بكين لتلقي العلاج.

ويمكن الشكل الرئوي من الطاعون أن يودي بالمريض خلال 24 إلى 72 ساعة وتصنفه منظمة الصحة العالمية «كالشكل الأكثر عدوى من المرض»، في حين أن الطاعون الدبلي أقل خطورة.

ووفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي خمسة أشخاص، بسبب الطاعون بين العامين 2014 وسبتمبر من هذا العام.

وفي منغوليا المجاورة، توفي زوجان بسبب الطاعون الدبلي في مايو، بعد أن تناولا لحم غرير وهو نوع من القوارض الناقلة أيضا لجراثيم الطاعون.