هذه الفاكهة تكافح النوبات القلبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 11:51 صباحا

توصلت دراسات عدة إلى الفاكهة التي تعتبر أكثر فاعلية لوقاية الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. وهي التوت البري الأسود.

ويعد التوت البري الأسود مفيدا لجسم الإنسان وقادرا على تخفيض خطر الإصابة بالنوبة القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، حسب موقع «news-medical.net».

ومن أجل تحقيق الوقاية الفعالة، يكفي أن يتناول الإنسان كل يوم ملعقة صغيرة واحدة من التوت البري، وفق «روسيا اليوم».

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن ثمار التوت البري الأسود غنية بالبوليفينولز والأنثوسيانين اللذين أكدا أكثر من مرة قدرتهما على التخفيض من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعتبر ثمار التوت البري الأسود مادة مفيدة مضادة للأكسدة قادرة على امتصاص الجلوكوز ومعالجته. وإضافة إلى ذلك فإن التوت البري الطازج يحول دون تكوين جلطات البوليسترول، كما يقوم بإسكات عمليات الالتهاب في جسم الإنسان ويساعد في التخفيض من خطر التهاب عضلة القلب.

وقال الأطباء إنه ليس من الضروري أكل كميات كبيرة من التوت البري، فيكفي أن يتناول الإنسان صباح كل يوم ملعقة صغيرة من تلك الفاكهة.

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