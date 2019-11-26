5 أشياء تحافظ على صحة الرجل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 10:28 صباحا

تحت عنوان «قائمة مرجعية لصحة الرجل»، نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها في الإنترنت قائمة تضم خمسة أشياء يمكن للرجل القيام بها من أجل صحة جيدة.

إجراء فحوص منتظمة
حتى إذا كنت تشعر بأنك تتمتع بالصحة، فإن إجراء فحوص صحية منتظمة (مثل ضغط الدم، ومستويات سكر الدم، وفحوص البروستاتا) ضروري للكشف عن أي مشاكل مبكراً والبقاء بصحة جيدة. وصحتك النفسية مهمة بنفس القدر، وقد يكون طلب المساعدة في قضايا الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، أمرًا بالغ الأهمية.

الحد من تناول الكحول
أودى تناول الكحول على نحو يضر بالصحة بحياة ما يقرب من 3 ملايين شخص في عام 2016؛ 75% منهم من الرجال. والإفراط في شرب الخمور، أو تعاطيها بوتيرة متسارعة أكثر من اللازم، يزيد من خطر التعرض المباشر للإصابات، وحوادث الطرق والعنف، فضلاً عن التسبُّب في آثار أطول أجلاً مثل تلف الكبد، والسرطان وأمراض القلب. كما يمكن أن يؤثر تناول الكحول على نحو ضار على صحتك النفسية فضلاً عما له من تأثير سلبي على عائلتك والأشخاص المحيطين بك.

الإقلاع عن التدخين
يسبِّب تعاطي التبغ السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يؤدي إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص كل عام. وهو أيضا من أسباب العجز الجنسي. والإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها من أجل صحتك - ففي غضون 12 أسبوعًا، تتعزّز وظائف رئتيك، وخلال عام، يقل خطر إصابتك بأمراض القلب فعليا إلى نصف ما هو عليه لدى المدخِّن.

تناول الطعام بشكل أفضل
يساعد اتّباع نظام غذائي صحي على الوقاية من مرض السكري والعديد من الأمراض الأخرى. حاوِل تناول المزيد من الفاكهة، والخضراوات، والبقوليات (مثل العدس)، والمكسرات والحبوب الكاملة. وقلِّل كمية الملح إلى ملعقة صغيرة في اليوم، والسكر إلى أقل من 5% من إجمالي استهلاك الطاقة، والدهون المشبعة إلى أقل من 10% مما تستهلكه من الطاقة.

كن أكثر نشاطا
واحد من أصل كل 4 أشخاص غير نشط بما يكفي. وينبغي على البالغين القيام بما لا يقل عن ساعتين ونصف من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع. فالنشاط البدني يساعدك على الاحتفاظ بوزن صحي، والحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري والسرطان، ويمكن أن يساعد في التغلُّب على الاكتئاب علاوةً على ذلك.

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