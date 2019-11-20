«الوطني لمكافحة الأمراض» يطلق مشروع بناء القدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 11:10 صباحا

أطلق مشروع بناء القدرات في مجالات صحة المجتمع في المؤسسات التعليمية، للعام الدراسي 2019-2020م، فعالياته في طرابلس، الثلاثاء.

وحسب صفحة «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» في «فيسبوك»، تشرف على المشروع إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

واحتضنت مدرسة الانتفاضة الثانوية للبنات بمنطقة فشلوم، فعاليات اليوم الأول، الذي شهد حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من الحاضرين من فئة الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، والكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وشملت الفعاليات محاضرات توعوية عن صحة المراهقين وكيفية التعامل مع المشاكل، التي تتعرض لها فئة المراهقة في المدارس.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق مشروع بناء القدرات في مجالات صحة المجتمع في المؤسسات التعليمية، لتعزيز مفهوم الصحة المدرسية لدى العاملين في قطاع التعليم ضمن اختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
 

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