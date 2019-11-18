أعراض وخطورة نقص فيتامين B12

يؤدي نقص فيتامين B12 إلى مجموعة من المشكلات الصحية، خاصة أنه يمنع نوعا من فقر الدم.

ويساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم وكذلك إنتاج الحمض النووي (المادة الوراثية في جميع الخلايا)، وفق «إكسبريس».

ويمكن القول إن النباتيين هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12، حيث يؤثر ذلك على إنتاج الجسم خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تسمى الهيموغلوبين.

وكشف «Thyroid Patient Advocacy» أعراضا غريبة لنقص فيتامين B12، تشمل الشعور بألم يحاكي الطعن في راحة يد واحدة أو كلتا اليدين، حيث يحدث فجأة ودون سبب واضح في بقعة أسفل البنصر مباشرة، وفق «روسيا اليوم».

وفي حال لم تُعالج حالة نقص الفيتامين، يبدأ الألم الخفيف بالانتشار على طول الجزء الخارجي لليد بدءا من الرسغ.

وتشمل الأعراض الأخرى حكة أو وخزا في اللسان، أو ظهور بقع بيضاء في الجلد أو تقرحات في زوايا الفم، أو صدمة عصبية أو ضيقا في التنفس أو ألما في الوجه، أو وخزا على طول الظهر.

ويمكن لمعظم الناس تعويض نقص فيتامين B12، عن طريق تناول كميات كافية من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.