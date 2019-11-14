دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 12:40 مساء
دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة (أرشيفية:انترنت)

قالت نتائج دراسة جديدة إن بعض الوظائف ترتبط بزيادة خطر إصابة المرأة بأمراض القلب، بينما ترتبط وظائف أخرى بانخفاض هذه المخاطر.

وتوصلت الدراسة إلى أن وظيفة الإخصائية الاجتماعية هي الأكثر إجهادًا لقلب المرأة، لارتباطها بزيادة خطر أمراض القلب بنسبة 36% مقارنة بوظائف أخرى. 

وأسوأ وظائف لقلب المرأة بعد الإخصائية الاجتماعية هي الكاشير والممرضة والإخصائية النفسية، أما الأفضل فسمسرة العقارات.

وحسب الدراسة التي من المقرر عرضها خلال مؤتمر جمعية القلب الأميركية المقام بين 16 و18 نوفمبر الجاري في جامعة دريكسل بفيلادلفيا، أتت وظيفة «الكاشير» أو أمين الصندوق في محلات البيع بالتجزئة تالية في ارتباطها بزيادة المخاطر على قلب المرأة بنسبة 33%.

وجاءت وظائف: الممرضة، والإخصائية النفسية، ثم طبيبة الزيارات المنزلية في المرتبة التالية، حيث ارتبطت هذه الوظائف بزيادة الخطر على قلب المرأة بنسبة 16%.

وحسب الدراسة التي اعتمدت على مراجعة البيانات الصحية لـ65 ألف امرأة، تبين أن العمل في بيع وسمسرة العقارات يرتبط بانخفاض خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة 24%، تليها وظيفة مساعد إداري «سكرتيرة» بانخفاض الخطر بنسبة 11%.

للوصول إلى هذه النتائج قام الباحثون بعزل تأثير عوامل أخرى مؤثرة في القلب، مثل ضغط الدم والكولسترول والتغذية والنشاط البدني والتدخين، وركزت الدراسة على 20 وظيفة شائعة فقط من بين أنماط عمل المرأة.

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