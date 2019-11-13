العلماء يكتشفون خطورة مميتة لمكمل غذائي شهير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:55 صباحا

أعلن مركز أينشتاين الطبي الأميركي اكتشاف الباحثين خطورة مميتة للمكمل الغذائي والدواء «كراتوم» (kratom).

وهو مكمل غذائي واسع الانتشار في الغرب، وله تأثيرات سلبية على الكبد، وفق «روسيا اليوم» نقلا عن « لينتا. رو».

واتضح للباحثين من دراستهم 404 حالات من تلف الكبد، حصلت جراء تناول مكملات غذائية، أن ثماني حالات سجلت أعوام 2007-2014 مرتبطة بالمكمل الغذائي «كراتوم»، حيث استخدمه خمسة أشخاص كمحفز وآخر للتخلص من آلام المفاصل. وجميعهم استخدموا الدواء مدة 2-6 أسابيع، قبل ظهور علامات تلف الكبد، حسب موقع «ميديكال إكسبريس» (Medical Xpress).

وأدخل الأشخاص الثمانية إلى المستشفى لأسباب مختلفة، ثم شفيوا من الأضرار التي لحقت بوظائف الكبد دون الحاجة إلى زرع كبد.

ويشير هذا إلى أن دواء «كراتوم» المصنوع من نبات بنفس الاسم «بالعربية- قرطوم» (شجرة دائمة الخضرة موطنها جنوب شرق آسيا)، يشكل خطورة مميتة على المرء، ولا ينبغي استخدامه كدواء أو مكمل غذائي، من دون وصفة طبية.

كما أن لهذه الشجرة تأثيرا مخدرا يمكن أن يسبب استخدامها الإدمان. ولا توجد في الأدبيات الطبية بيانات موثوقة تؤكد فوائد هذا الدواء لتسكين الألم أوعلاج إدمان المخدرات.

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