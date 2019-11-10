اقتلاع أطول سن بشري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 02:31 مساء

دخل طبيب أسنان ألماني موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عدما نجح في اقتلاع أطول سن بشري عرفه الإنسان، بلغ طوله 37.2 ملم.

وتسلم الطبيب الألماني، ماكس لوكاس، بمدينة أوفنباغ، شهادة من الموسوعة العالمية، لاقتلاعه السن. وكان المريض توجه لاستشارة الطبيب الألماني العام 2018 وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة مع هذا السن والآلام الشديدة التي يسببها له.

السن الضخم، الذي أُجريت عملية اقتلاعه قرب مدينة ماينز الألمانية، نهاية أكتوبر، شكل الجزء الأكبر منه جذر السن الواقع أسفل خط اللثة، وفق «دويتشه فيله».

وأنتظر لوكاس نحو عام كامل في تحضير الفحوصات اللازمة للسن وتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل تسجيلها رسميًّا بموسوعة «غينيس» كأكبر سن بشري.

وأشار لوكاس إلى أنه سيخصص مكانًا بمكتبه لوضع الشهادة التي حصل عليها، مضيفًا أن «كل أطباء الأسنان حول العالم سيعلمون عن هذا» الحدث، كما نقلت جريدة «فرانكفورتر نويه تسايتونغ» عنه.

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