تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 10:27 صباحا

تساعد ممارسة الرياضة المدخنين الحاليين أو السابقين في درء مخاطر الإصابة أو الوفاة بسرطان الرئة، حسب دراسة أجريت حديثا.

وأخضع الباحثون 2979 رجلا للفحص على جهاز الركض الكهربائي، 1602 مدخنين سابقين و1377 مدخنين حاليين، لتقييم لياقتهم القلبية التنفسية، أو إلى أي مدى يمكن للجهازين الدوري والتنفسي تزويد العضلات بالأكسجين أثناء الجهد البدني. واستخدموا مقياسا يعرف باسم مكافئات التمثيل الغذائي والذي يعكس كمية الأكسجين المستهلكة أثناء النشاط البدني.

واتبع الباحثون الرجال لنحو 11.6 عام وخلال هذه الفترة تم تشخيص إصابة 99 منهم بسرطان الرئة توفي منهم 79 جراء المرض، وفق «الكومبس».

وأوضح قائد الدراسة، باروخ فينشيلبيوم: «يمكن للمدخنين السابقين والحاليين الحد بشكل كبير من خطر الإصابة والوفاة بسرطان الرئة، من خلال زيادة اللياقة القلبية التنفسية».

وقال فينشيلبيوم: «التمرينات الهوائية (الأيروبيك) المعتدلة إلى الشديدة، مثل المشي والهرولة والجري وركوب الدراجات لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيا يمكن أن يحسن اللياقة القلبية التنفسية».

وتابع الباحثون في الدورية الأميركية للطب الوقائي أن سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، إذ تحدث أكثر من مليوني إصابة جديدة و1.8 مليون وفاة سنويا بسبب المرض. ويعتبر التبغ أهم عوامل الإصابة والوفاة بسرطان الرئة.

وتشير تقديرات باحثي الدراسة إلى أن تحسين اللياقة القلبية التنفسية يمكن أن يقلل الإصابة بحوالي 11% لدى المدخنين السابقين ويحول دون نحو 22% من الوفيات بسبب المرض لدى المدخنين الحاليين المصابين به.

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