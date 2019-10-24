ولادة طفل من دون وجه تهز البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 11:12 صباحا
أوقفت نقابة الأطباء في البرتغال عن العمل الطبيب المسؤول عن الولادة متهما بالإهمال (أ ف ب)

تحت ضغط الرأي العام، أوقفت نقابة الأطباء في البرتغال عن العمل طبيب توليد، متهما بالإهمال، لأنه لم يرصد التشوهات الخلقية لطفل ولد من دون وجه، في قضية تهز البلاد.

هذا الطبيب الذي أوقف عن العمل لمدة ستة أشهر بقرار اتخذته اللجنة التأديبية في نقابة الأطباء بالإجماع، ملاحق أيضا بموجب ست شكاوى أخرى يعود أقدمها إلى العام 2013، وفق «فرانس برس».

وقررت اللجنة التأديبية فتح تحقيق بعدما تصدرت هذه الولادة عناوين الصحف.

ويحقق القضاء أيضا في هذه القضية إثر شكوى تقدم بها والدا الطفل ضد الطبيب.

وقال رئيس مجلس نقابة الأطباء في جنوب البرتغال ألكسندر فالنتيم لورنسو: «ثمة مؤشرات قوية» إلى إهمال من جانب الطبيب أرتور كارفاليو «قد تقود إلى عقوبة مسلكية» في حقه.

وأوضح لمحطة «آر تي بي» العامة أنه بمواجهة الأثر الكبير لهذه القضية «التي لها تبعات على سمعة الأطباء» وبهدف «طمأنة النساء الحوامل»، كان لا بد من تعليق عمل الطبيب المذكور لتقويم الشكاوى «وبعضها طويل بفعل تعقيدها الشديد».

وفي السابع من أكتوبر، اكتشف والدا رودريغو الذي ولد من دون أنف ولا عينين ومن دون جزء من الدماغ، هذه التشوهات الخلقية لدى الطفل، إثر عملية التوليد في مستشفى ساو برناردو في سيتوبال، على بعد نحو أربعين كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة لشبونة.

وتابع الطبيب أرتور كارافاليو حمل الوالدة في مستشفى خاص في سيتوبال، حيث أجرى ثلاث عمليات تصوير بالصدى من دون رصد أي مشكلة.

وبعد سؤاله عن تشوه خلقي محتمل لدى الجنين في الشهر السادس من الحمل إثر عملية تصوير أكثر تفصيلا أجريت بطلب من الأهل، حاول الطبيب طمأنتهما.

وروت جوانا سيماو شقيقة الوالدة لمحطة «تي في آي 24» البرتغالية: «لقد قال لهما إن بعض أجزاء الوجه لا تكون ظاهرة أحيانا» خلال التصوير «عندما يكون وجه الطفل ملتصقا ببطن الوالدة».

ولا يزال الطفل رودريغو في قسم طب الأطفال في المستشفى الذي شهد ولادته في سيتوبال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ملك تايلاند يجرد خليلته من كل ألقابها