«جول لابز» تعلق بيع السجائر الإلكترونية المنكهة

متجر يبيع سجائر جول الإلكترونية في 17 سبتمبر في لوس أنجليس (أ ف ب)

في وقت تحضر فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإرساء حظر على الصعيد الوطني،علقت مجموعة «جول لابز» الأميركية الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية مبيعاتها من العبوات المنكهة الخالية من المنتول، في الولايات المتحدة.

وستتوقف هذه العلامة التجارية عن بيع نكهات المانغا والكريما والفواكه والخيار، إلى أن تنجز السلطات الصحية الفدرالية التشريعات الفدرالية بشأن تدخين السجائر الإلكترونية، على ما أعلنت «جول» في بيان.

وسيستمر بيع العبوات بمذاق التبغ والمنتول والنعناع، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس»، الجمعة.

وقال المدير العام لمجموعة «جول» ك. س. كروستوايت الذي جرى تعيينه في منصبه الشهر الماضي «علينا إعادة إطلاق قطاع السجائر الإلكترونية من نقطة البداية من خلال استعادة ثقة المجتمع والتعاون مع الهيئات الناظمة والسلطات العامة وكل الجهات المعنية لمكافحة تدخين السجائر الإلكترونية لدى الشباب، مع تقديم بدائل للبالغين المدخنين».

وتشهد الولايات المتحدة سجالا كبيرا بشأن السجائر الإلكترونية، التي ظهرت قبل نحو عقد من الزمن وأصبحت في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى الشباب حسب تحقيقات مختلفة.

وتدافع الشركات المصنعة عن هذه المنتجات بوصفها بديلا صحيا أكثر عن السجائر التقليدية ووسيلة مساعدة للإقلاع عن تدخين التبغ. لكن المشرعين في سائر أنحاء الولايات المتحدة وخارجها أقروا أو يسعون لإقرار حظر جزئي أو كلي لهذه السجائر لحماية الجيل الشاب من أضرارها الصحية المحتملة.

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واختارت إدارة دونالد ترامب حظر السجائر الإلكترونية المنكهة، في منع يشمل نكهتي النعناع والمنتول الرائجتين، وفق ما أعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الشهر الماضي.

ولم ينشر هذا النص بعد لكن من المتوقع حصول ذلك قريبا، على ما قال ناطق باسم وكالة الأغذية والأدوية الأميركية لوكالة «فرانس برس».

وتدور هذه السجالات في وقت أودى وباء غامض متصل بتدخين السجائر الإلكترونية بحياة 33 شخصا، في الولايات المتحدة، وتسجيل 1479 إصابة بمرض رئوي منذ الربيع، وفق أرقام نشرتها المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، الخميس.