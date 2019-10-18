كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز

يعاني كثير منا أنواعا مختلفة من الحساسيات تجاه بعض الفواكه والأطعمة، غير أن حساسية الموز قد تكون من الأنواع غير الشائعة أو المعروفة.

وعادة ما يتم ربط الإصابة بحساسية الموز مع حساسية اللاتيكس، وذلك يعود إلى وجود نفس البروتينات تقريبا في الأشجار التي من خلالها يصنع اللاتيكس والموز، وفق «ويب طب».

أسباب وعوامل خطر الإصابة بحساسية الموز

كما ذكرنا فإن حساسية اللاتيكس والموز مترابطتان بسبب وجود البروتينات نفسها، هذا يعني أنه في حال لاحظت وجود حساسية اللاتيكس لديك عليك تجنب الموز تماما.

إلى جانب ذلك من الممكن أن تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على نفس هذا البروتين، أو من الممكن أن تحفز أعراض حساسية اللاتيكس والموز، ومن بينها الأفوكادو والكيوي والكستناء.

أعراض حساسية الموز

تبدأ عادة أعراض الإصابة بحساسية الموز بالظهور بعد تناول أو تذوق الموز على الفور، وذلك اعتمادا على حدة الحساسية لديك.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية نتيجة لمس قشور الموز أيضا.

أما أعراض الإصابة بحساسية الموز فتشمل:

- تورما وحكة في الفم واللسان والحنجرة.

- تورما وحكة واحمرارا في العينين.

- قشعريرة.

- سيلانا في الأنف.

- ضيقا في التنفس.

- عطسا.

- ألما في المعدة.

- إسهالا.

- قيئا.

مضاعفات الإصابة بحساسية الموز

في بعض الأحيان من الممكن أن يعاني الإنسان من حساسية عالية تجاه اللاتيكس والموز، الأمر الذي قد يهدد حياة الإنسان المصاب.

من أهم مضاعفات الإصابة بحساسية الموز هو التأق ( Anaphylaxis) وهي عبارة عن ردة فعل حادة جدا وسريعة من جهاز المناعة، بسبب وجود مسبب حساسية.

الأعراض المرافقة للإصابة بالتأق تشمل ما يلي، علما بأنها تتطلب المساعدة الطبية الفورية:

- قشعريرة وحكة.

- احمرارا في الجلد.

- تورما في اللسان.

- إغلاق مجاري التنفس مما يسبب صعوبة وضيقا في التنفس.

- تورما في الحنجرة وبحة في الصوت.

- انخفاضا وهبوطا في ضغط الدم.

- ألما في المعدة يترافق مع قيء وإسهال.

- دوارا.

- إغماء.

علاج حساسية الموز

في حال كنت تعاني من الإصابة بحساسية الموز بشكل طفيف أو معتدل، فمن الممكن أن يتم علاجها بأدوية الهيستامين التي تباع دون وصفة طبية، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها.

في حال كانت الأعراض شديدة، قد يصف لك الطبيب دواء عليك حمله معك طوال الوقت.

كما ينصح باتباع النصائح التالية:

- تجنب تناول أي شيء يحتوي على الموز ومنتجاته بما في ذلك مطري الشفاه.

- التأكد من مكونات أي عصير أو حلويات.

- تجنب تناول الأطعمة التي قد تحفز حساسية الموز، مثل الأفوكادو والكيوي.

يشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون الأكثر أمنا تناول الموز المطهي، لكن يجب استشارة الطبيب.