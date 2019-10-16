فوائد سحرية لبذور البطيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 10:23 صباحا

هناك أجزاء من الفواكه والخضراوات يتخلص منها الإنسان، بينما هي مفيدة لصحته بشكل لا يمكن تجاهله.

وهنا نشير إلى فوائد بذور البطيخ التي معظمنا يتخلص منها، حسب «ديلي ميل».

تحتوي ملعقتان صغيرتان فقط من بذور البطيخ على نحو 10 غرامات من البروتين، الذي يعد ضروريا لبناء العضلات.

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ووجدت الدراسات المنشورة في مجلة «Agriculture And Food Chemistry»، أنه على عكس البروتينات النباتية الأخرى توفر البذور السوداء الصغيرة مجموعة من الأحماض الأمينية الكتل التي تشكل البروتين.

كما تحتوي البذور على فيتامين B، وهو ضروري لخلايا الدم الصحية، وكذلك المغنيسيوم، الذي يعزز قدرات الدماغ ويقلل من خطر تقلصات العضلات.

وتتوافر بذور البطيخ المجففة أو المحمصة في عديد من محلات السوبر ماركت. ويمكن أيضا صنع مخلل من قشرة البطيخ باستخدام محلول ملحي مكون من الماء والملح، لتحقيق فائدة رائعة لصحة الأمعاء أيضا.

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