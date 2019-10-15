الكونغو: عودة مرض إيبولا الفيروسي

صورة ملتقطة في 9 مارس 2019 لحارس أمام مركز لمعالجة إيبولا في شرق الكونغو الديموقراطية (أ ف ب)

كشف مصدر طبي معاودة مرض إيبولا الفيروسي الظهور بعد 294 يوما في منطقة إيتوري في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بالرغم من تراجع الإصابات الجديدة.

وجاء في النشرة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ الأحد أن «مرض إيبولا الفيروسي طال... دائرة مارورو الصحية في منطقة نياكوندي» في إيتوري، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «294 يوما من دون أن يبلغ عن أي إصابة جديدة في نياكوندي، لكننا رجعنا إلى خانة الصفر نتيجة هذه الإصابة الجديدة».

وكان الطبيب جان-جاك موييمبي الذي يتولى تنسيق جهود التصدي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أعرب عن تفاؤله في تحسن الوضع الأحد، قائلا «سجلنا أقل من 20 حالة في الأسبوع، أي إصابة إلى ثلاث إصابات يوميا»، منذ يوليو.

وأكد أن «عدد المناطق التي رصد فيه المرض تراجع من 22 إلى 9. وإذا ما استمر الوضع على هذه الحال، فسوف نفي بالتعهد الذي قطعناه لرئيس الدولة والقاضي بالقضاء على هذا الوباء في خلال ثلاثة أو أربعة أشهر».

وأعلن، الأحد، نية السلطات البدء باستخدام لقاح ثان ضد إيبولا في ثلاث مقاطعات شرق الكونغو الديمقراطية، في نوفمبر.