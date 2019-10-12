توافر المبالغ المطلوبة لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز (يمين) متحدثا إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر بشأن هذه الأمراض في مدينة ليون الفرنسية في 10 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعلن المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، توافر الـ14 مليار دولار المطلوبة لمكافحة هذه الأمراض، في السنوات الثلاث المقبلة، بفضل تعهدات جهات مانحة عامة وخاصة خلال مؤتمر في فرنسا.

حتى أنه جرى تخطي هذا السقف، إذ بلغت قيمة المبالغ الموعودة 14.02 مليار دولار، وفق ما أعلن بيتر ساندز خلال مؤتمر للجهات المانحة في مدينة ليون في الوسط الشرقي لفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الراعي للمؤتمر، أعلن قبيل ذلك أن المبلغ المطلوب بات شبه مؤمَّن بفضل التزامات جهات مانحة من القطاعين العام والخاص، حسب «فرانس برس».

وكان منظمو المؤتمر الذي عُـقد في المدينة الواقعة في الوسط الشرقي الفرنسي خلصوا إلى الحاجة لمبلغ 14 مليار دولار، لاحتواء انتشار هذه الأمراض الثلاثة بحلول 2030، ما من شأنه إنقاذ أرواح 16 مليون شخص وتجنيب العالم 234 مليون إصابة جديدة بحلول 2023.

وزاد عدد من البلدان مساهمته أو أصبح من الجهات المانحة للمرة الأولى، خصوصًا في أفريقيا، على ما أشار الرئيس الفرنسي عند اختتام الحدث الذي جمع نحوى 700 مندوب. وتوجه ماكرون بالشكر خصوصًا لقطر والإمارات العربية المتحدة بعد تعهد كل منهما بتقديم 50 مليون دولار للصندوق.