حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة

حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الخميس، إنها ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في إطار مجموعة إجراءات تستهدف الحد من استهلاك السكريات في بلد يعاني من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.

وتتضمن الإجراءات التي ستتضح تفاصيلها بصورة أكبر العام المقبل وضع تحذير صحي على المشروبات، التي تحوي نسبة عالية من السكر، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التي اتخذتها دول كالمكسيك وبريطانيا، حيث فرضتا قيودًا على موعد عرض إعلانات الأطعمة والمشروبات التي تحوي سعرات حرارية عالية على شاشات التلفزيون للحد من مشاهدة الأطفال لها.

وقالت وزارة الصحة في بيان: «سنفرض حظرًا على الإعلان عن أقل المشروبات السكرية حفاظًا على الصحة على كل المنصات المحلية سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة بالشوارع أو المتاحة على الإنترنت».

وتبحث سنغافورة أيضًا فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها وفرض حظر تام على بيع بعضها.