حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 01:51 مساء
حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الخميس، إنها ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في إطار مجموعة إجراءات تستهدف الحد من استهلاك السكريات في بلد يعاني من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.

وتتضمن الإجراءات التي ستتضح تفاصيلها بصورة أكبر العام المقبل وضع تحذير صحي على المشروبات، التي تحوي نسبة عالية من السكر، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التي اتخذتها دول كالمكسيك وبريطانيا، حيث فرضتا قيودًا على موعد عرض إعلانات الأطعمة والمشروبات التي تحوي سعرات حرارية عالية على شاشات التلفزيون للحد من مشاهدة الأطفال لها.

وقالت وزارة الصحة في بيان: «سنفرض حظرًا على الإعلان عن أقل المشروبات السكرية حفاظًا على الصحة على كل المنصات المحلية سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة بالشوارع أو المتاحة على الإنترنت».

وتبحث سنغافورة أيضًا فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها وفرض حظر تام على بيع بعضها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النوم مبكرا فعال في التحصيل الدراسي