المكسرات قد تسهم في الحد من زيادة الوزن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 03:01 مساء
المكسرات قد تسهم في الحد من زيادة الوزن (ارشيفية:انترنت)

كشفت دراسة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناولها يوميا قد يسهم في الحد من زيادة الوزن، لا سيما عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفا و190 من البالغين في منتصف العمر، لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما، وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن، وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17% من المشاركين يعانون من السمنة، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 غراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة 3%، وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15%، بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.

وقالت ديردري توبايس، الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، المشرفة على الدراسة، إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق، وأضافت: «احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول، مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم»، ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميا ترتبط بانخفاض بنسبة 4% في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوغرامين أو زيادة الوزن بأكثر من خمسة كيلوغرامات كل أربعة أعوام،وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوغرام على نحو سنوي طوال فترة الدراسة، لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي