الأعراض الشائعة لفقر الدم

تشيع حالة فقر الدم بين الناس حول العالم، التي تترافق مع عديد الأعراض المختلفة، التي إن تحققت لابد من مراجعة الطبيب، لتجنب تدهور صحة المريض.

ولدى الجسم القدرة على تعويض النقص أو التعامل مع الإصابة بفقر الدم في المراحل الأولى والمبكرة، ومع تطور الإصابة تبدأ الأعراض المختلفة بالظهور، وفق «ويب طب».

وتختلف أعراض فقر الدم تبعًا لنوع الإصابة والمسبب وراءها، إلى جانب حدتها وشدتها، فهناك العديد من أنواع فقر الدم، ولكل نوع أعراض مميزة له.