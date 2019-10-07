الأعراض الشائعة لفقر الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 11:03 صباحا

تشيع حالة فقر الدم بين الناس حول العالم، التي تترافق مع عديد الأعراض المختلفة، التي إن تحققت لابد من مراجعة الطبيب، لتجنب تدهور صحة المريض.

ولدى الجسم القدرة على تعويض النقص أو التعامل مع الإصابة بفقر الدم في المراحل الأولى والمبكرة، ومع تطور الإصابة تبدأ الأعراض المختلفة بالظهور، وفق «ويب طب».

وتختلف أعراض فقر الدم تبعًا لنوع الإصابة والمسبب وراءها، إلى جانب حدتها وشدتها، فهناك العديد من أنواع فقر الدم، ولكل نوع أعراض مميزة له.

ولكل أنواع فقر الدم المختلفة يوجد بعض الأعراض المشتركة والشائعة، وأهمها:
الشعور بالتعب بسهولة وفقدان الطاقة
تسارع معدل نبضات القلب، ويكون هذا التسارع غير طبيعي بالأخص عند ممارسة الرياضة
ضيق في التنفس.
صداع وألم في الرأس.
صعوبة في التركيز.
دوار.
شحوب في البشرة.
تشنج في القدمين.
أرق.

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