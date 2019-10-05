افتتاح قسم مناظير الجهاز الهضمي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 05 أكتوبر 2019, 02:57 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي يفتتح قسم المناظير الطبية التشخيصية للجهاز الهضمي (بوابة الوسط)

اُفتُتح قسم المناظير الطبية للجهاز الهضمي بمجمع عيادات سرت المركزي برعاية إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، بعد تجهيز، حيث يقدم خدماته للمرضى مجانًا.

وحضر احتفالية الافتتاح مدير الخدمات الصحية الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح السيوى، ومدير عام المجمع الدكتور هشام حافظ، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية بالقطاع الصحي.

وأوضح السيوى لـ«بوابة الوسط» أنه جرى تجهيز قسم المناظير الطبية بالمجمع بأحدث المعدات والتجهيزات رغم قلة الإمكانات، وتابع: «أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي تعمل الآن بصورة جيدة».

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وناشد مدير الخدمات الصحية وزارة الصحة بضرورة دعم قطاع الصحة ببلدية سرت تقديم خدماته بصورة أفضل.

واستقبل القسم، الجمعة، أكثر من 150 حالة، وتبرز أهمية مناظير الجهاز الهظمي في التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، التي لا تظهر أعراضها على المريض إلا في مراحل متأخرة.

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