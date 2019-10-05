الولايات المتحدة تقضي على الحصبة بعد صراع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 01:26 مساء
لوح يحذر من خطر الحصبة في حي وليامزبرغ في نيويورك في أبريل 2019 (أ ف ب)

توقف تفشي عدوى الحصبة، في الولايات المتحدة، بعدما أسفر أسوأ وباء لهذا المرض في البلاد منذ 1992 عن 1249 إصابة.

وبينما عاد تهديد الحصبة إلى الظهور في الولايات المتحدة، بعد نحو عقدين على إعلان القضاء عليه سنة 2000، أعلنت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن الحملات المكثفة للوقاية والتلقيح الإلزامي في نيويورك أوقفت الوباء هذا الصيف، بينما سجلت بضع حالات متفرقة في بقية أنحاء البلاد خلال سبتمبر، حسب «فرانس برس».

وفي مدينة نيويورك، تعود آخر الحالات المسجلة إلى 15 يوليو، أما في بقية أنحاء ولاية نيويورك فسجلت آخر حالة في 19 أغسطس. وقد أعطي سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.

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ويمكن الإعلان عن القضاء على الحصبة، في بلد ما، في حال توقف انتقال الفيروس بصورة متواصلة على مدى 12 شهرا. وسجلت أول حالتين من هذا المرض في مناطق يقطنها يهود متشددون في نيويورك قبل نحو عام.

وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار: «نشيد بانتهاء وباء الحصبة في نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التي تم القضاء عليها في الولايات المتحدة». غير أنه أشار إلى أن «الوباء الأخير يظهر أخطار نشر المعلومات الخاطئة والتلكؤ في التلقيح».

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