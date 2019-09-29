الحميض.. فوائد صحية مذهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:23 صباحا

الحميض هو أحد النباتات الطبية بامتياز، كما أنه طبق شائع حول العالم، وله عدة أنواع مختلفة، كما من الممكن إدخاله لحميتك الغذائية بعدة طرق.

وتحتوي كل 100 غرام من أوراق الحميض على الكثير من المعادن والمواد المفيدة جدا لجسم الإنسان مثل الماء والكالسيوم والحديد والبروتينات والصوديم، حسب «ويب طب».

فوائد صحية
تحسين الهضم: بمجرد قيامك بإضافة أوراق الحميض إلى حسائك أو إلى طبق السلطة أو حتى القيام بطهيها بشكل خفيف على النار مع القليل من البصل، فإنك سوف تحصل عند تناولها على ألياف كافية لتحسين الهضم وزيادة كفاءة جهازك الهضمي ومكافحة مشاكل الهضم المختلفة، مثل: الإمساك والإسهال، والنفخة والغازات.

تنظيم ضغط الدم: بسبب احتواء أوراق الحميض على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن قيامك بتناول الحميض بانتظام سوف يساعد بالتأكيد على تخفيف أي ضغط من على الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي تنظيم مستويات ضغط الدم.

مكافحة السرطان: يحتوي الحميض على مستويات عالية من فيتامين أ وفيتامين سي، مما يجعل هذه الأوراق الخضراء مصدر دعم طبيعي ممتاز لجهاز المناعة، وبالتالي فإن الحميض قد يساعد على مكافحة مرض السرطان.

صحة الكلى: وجدت العديد من الدراسات أن للحميض تأثيراً مدراً للبول، خاصة عند تجفيف الأوراق وتناولها مجففة على مدى عدة أيام.

فوائد أخرى
لأوراق الحميض الخضراء العديد من الفوائد الأخرى كذلك، مثل:
تحسين الدورة الدموية ورفع مستويات الطاقة في الجسم.
السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
مكافحة قرحة الفم.
تقوية العظام وتحسين صحتها.
خسارة الوزن الزائد.
علاج الأرق.
تسريع شفاء الجروح.
مكافحة فقر الدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
«مرسيدس» تطور محركاتها إلى كهربائية وتوقف تطوير البنزين
سيارات
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية