الحميض.. فوائد صحية مذهلة

الحميض هو أحد النباتات الطبية بامتياز، كما أنه طبق شائع حول العالم، وله عدة أنواع مختلفة، كما من الممكن إدخاله لحميتك الغذائية بعدة طرق.

وتحتوي كل 100 غرام من أوراق الحميض على الكثير من المعادن والمواد المفيدة جدا لجسم الإنسان مثل الماء والكالسيوم والحديد والبروتينات والصوديم، حسب «ويب طب».

فوائد صحية

تحسين الهضم: بمجرد قيامك بإضافة أوراق الحميض إلى حسائك أو إلى طبق السلطة أو حتى القيام بطهيها بشكل خفيف على النار مع القليل من البصل، فإنك سوف تحصل عند تناولها على ألياف كافية لتحسين الهضم وزيادة كفاءة جهازك الهضمي ومكافحة مشاكل الهضم المختلفة، مثل: الإمساك والإسهال، والنفخة والغازات.

تنظيم ضغط الدم: بسبب احتواء أوراق الحميض على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن قيامك بتناول الحميض بانتظام سوف يساعد بالتأكيد على تخفيف أي ضغط من على الأوعية الدموية في الجسم، وبالتالي تنظيم مستويات ضغط الدم.

مكافحة السرطان: يحتوي الحميض على مستويات عالية من فيتامين أ وفيتامين سي، مما يجعل هذه الأوراق الخضراء مصدر دعم طبيعي ممتاز لجهاز المناعة، وبالتالي فإن الحميض قد يساعد على مكافحة مرض السرطان.

صحة الكلى: وجدت العديد من الدراسات أن للحميض تأثيراً مدراً للبول، خاصة عند تجفيف الأوراق وتناولها مجففة على مدى عدة أيام.