ماساتشوستس تحظر السجائر الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 02:06 مساء
ماساتشوستس أول ولاية أميركية تحظر بيع كل أنواع السجائر الإلكترونية (أ ف ب)

أصبحت ماساتشوستس رسميا، الثلاثاء، أول ولاية أميركية تحظر، ولو بشكل موقت، بيع كل أنواع السجائر الإلكترونية لا المنكهة منها فقط.

وقال الحاكم، تشارلي بايكر، الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية في الولاية الشمالية الشرقية، إن الحظر يدخل حيز التنفيذ على الفور، وسيستمر حتى 25 يناير المقبل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا اعتمدت حظرًا مشابها في يوليو، لكن حتى الآن لم تفرض أي ولاية أخرى حظرا على مستوى الولاية، وقال بايكر: «الهدف من إعلان حالة الطوارئ الصحية هو وقف عمليات بيع منتجات التدخين الإلكتروني بشكل موقت، حتى نتمكن من العمل مع خبرائنا الطبيين، لتحديد ما الذي يتسبب في الأمراض لمستخدميها والطرق الفضلى لتنظيم هذه المنتجات بغية حماية صحة السكان».

وفي الأسابيع الماضية، جرى الإبلاغ عن موجة من الأمراض الرئوية المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، تسببت في مرض المئات ووفاة سبعة أشخاص في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي».

وأظهرت دراسة نشرت في العام 2017 أن 20% من تلاميذ المرحلة الثانوية في ولاية ماساتشوستس يستخدمون السجائر الإلكترونية و41% منهم جربوا هذه المنتجات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت ميتشيغن ونيويورك تسويق السجائر الإلكترونية المنكهة إثر تسببها بإدمان شديد للنيكوتين، لا سيما في أوساط الشباب.

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