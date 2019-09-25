علماء يطورون جهاز أشعة يكشف أمراض الدماغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 10:18 صباحا
علماء يطورون جهاز أشعة يكشف أمراض الدماغ (أرشيفية:انترنت)

يطور باحثون فرنسيون أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم، سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش، ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق.

وقال نيكولاس بولان، المدير العلمي لهذا المشروع: «قد نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وبالتالي نراقبه بصورة أدق»، وفقا لوكالة «رويترز».

ويشمل جهاز الأشعة الجديد، الذي يطوره الباحثون الفرنسيون، مغناطيسا كبيرا جديدا أسطواني الشكل، لكنه أثقل بكثير من تلك المستخدمة حاليا.

ويبلغ طول المغناطيس العملاق خمسة أمتار وقطره خمسة أمتار أيضا، ووزنه 130 طنا متريا، وهو وزن حوت أزرق. وأضاف بولان أن المشروع سيسمح أيضا للعلماء «بفهم أفضل للدماغ وكيفية عمله، وبدراسة خصائص أمور مرتبطة بالجنس البشري مثل الموسيقى واللغة والرياضيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر