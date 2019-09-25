علماء يطورون جهاز أشعة يكشف أمراض الدماغ

علماء يطورون جهاز أشعة يكشف أمراض الدماغ (أرشيفية:انترنت)

يطور باحثون فرنسيون أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم، سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش، ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق.

وقال نيكولاس بولان، المدير العلمي لهذا المشروع: «قد نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وبالتالي نراقبه بصورة أدق»، وفقا لوكالة «رويترز».

ويشمل جهاز الأشعة الجديد، الذي يطوره الباحثون الفرنسيون، مغناطيسا كبيرا جديدا أسطواني الشكل، لكنه أثقل بكثير من تلك المستخدمة حاليا.

ويبلغ طول المغناطيس العملاق خمسة أمتار وقطره خمسة أمتار أيضا، ووزنه 130 طنا متريا، وهو وزن حوت أزرق. وأضاف بولان أن المشروع سيسمح أيضا للعلماء «بفهم أفضل للدماغ وكيفية عمله، وبدراسة خصائص أمور مرتبطة بالجنس البشري مثل الموسيقى واللغة والرياضيات».