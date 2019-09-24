بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 02:49 مساء
أكثر من 40 % من تلميذات بنغلاديش يبقين في البيت خلال الدورة الشهرية التي تلقبّ بفترة العار (أ ف ب)

تعتزم السلطات في بنغلاديش إطلاق حملات لتوزيع الفوط الصحية بالمجان في عدة بلدات، لتشجيع الفتيات على عدم تفويت المدرسة وقت الدورة الشهرية.

وأكثر من 40% من التلميذات في هذا البلد المحافظ، الذي يضم 168 مليون نسمة يبقين في البيت خلال الدورة الشهرية، التي تلقب بـ «فترة العار»، وفق تقديرات باحثين.

وقال الطبيب مراد حسن، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي تولى سابقًا حقيبة الصحة: «إنه لأمر مقلق جدًّا، ولا يمكننا أن نضع مستقبلهن على المحك»، حسب «فرانس برس».

واعتبر أن «نقص الفوط الصحية» و«تكلفة مستحضرات النظافة» هما المسؤولان عن تغيب الفتيات عن الدراسة في البلدان، حيث يعيش 63% من إجمالي السكان. وقال: «إن الأسر الفقيرة تفضل أن تبقى الفتيات في المنزل خلال الدورة الشهرية على شراء المنتجات ذات الصلة».

وتعد الحكومة برنامجًا تعتزم إطلاقة مطلع العام المقبل في نحو 90 ألف بلدة. وتسعى السلطات، بدعم من منظمات إنسانية، إلى التصدي للمحرمات الاجتماعية المرتبطة بالدورة الشهرية، عند التلميذات وأهاليهم على حد سواء.

وأشادت مالكة نانو، الأمينة العامة لمجموعة «بنغلاديش ماهيلا باريشاد»، التي تدافع عن حقوق النساء بهذا المشروع، قائلة: «من الجيد أن تبصر مبادرات من هذا القبيل النور للتصدي لوصمة العار الاجتماعية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020