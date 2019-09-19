حظر إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 01:55 مساء
حظر إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية في الهند (أرشيفية:انترنت)

حظرت الهند، الأربعاء، إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية، في ضربة لشركات كانت تعتزم التوسع في البلاد مثل «جول لابس» و«فيليب موريس إنترناشونال».

وسيتم فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي، وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين، ولم يتضح ما إذا كان الحظر سيسري أيضًا على استخدام هذه المنتجات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الصحة الهندية التي اقترحت الحظر، إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية «كالوباء بين الأطفال والشباب». وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، في مؤتمر صحفي: «نظرًا إلى خطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظر السجائر الإلكترونية».

وهناك 106 ملايين بالغ يدخنون في الهند لتحتل البلاد بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد المدخنين، مما يجعلها سوقًا مربحة للشركات المنتجة للسجائر الإلكترونية، مثل «جول» ومقرها الولايات المتحدة وكذلك «فيليب موريس».

وكانت «جول» تعتزم إطلاق سجائرها الإلكترونية في الهند، وعينت عدة مديرين تنفيذيين في الشهور القليلة الماضية، و«فيليب موريس» كانت تخطط أيضًا للتوسع في السوق الهندية.

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