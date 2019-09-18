نيويورك تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 01:50 مساء
رجل يدخّن سيجارة إلكترونية في واشنطن، أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أصبحت نيويورك، الثلاثاء، ثاني ولاية أميركية بعد ميشيغن تحظر تسويق السجائر الإلكترونية المنكهة، إثر تسببها في إدمان شديد للنيكوتين، لا سيما في أوساط الشباب.

واتخذ قرار الحظر خلال جلسة تصويت عقدها مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في ولاية نيويورك بطلب من الحاكم أندرو كومو، الذي طالب، الأحد، بتدابير عاجلة في هذا الصدد، وفق «فرانس برس».

وهو يدخل حيز التنفيذ على الفور، علما بأن عمليات التدقيق لن تبدأ قبل أسبوعين. وباتت نيويورك من ثم أول ولاية أميركية تطبق هذا الإجراء، إذ لا تزال ميشيغن بانتظار صدور النصوص التشريعية.

ويأتي هذا الحظر بعد بضعة أيام لا غير من إعلان الرئيس دونالد ترامب نية إدارته اتخاذ تدبير مماثل على الصعيد الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

وقال كومو في بيان: «نيويورك لن تنتظر الحكومة الفيدرالية للتحرك». وأردف: «من خلال حظر السجائر الإلكترونية المنكهة، نتخذ تدبيرا بالغ الأهمية في مجال الصحة العامة ونسهم في تجنيب عدد لا يحصى من الشباب إدمان التدخين».

ويستهلك 40% من تلاميذ السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية سجائر إلكترونية، حسب أرقام هيئة الصحة في ولاية نيويورك، علما بأن بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين ممنوع في الولايات المتحدة، أي لمن هم دون الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين، حسب الولايات.

وبالإضافة إلى مشكلة الإدمان، أصيب أكثر من 380 شخصا بمشاكل رئوية خطرة بعد استخدامهم سجائر إلكترونية. وتوفي ستة منهم، حسب آخر أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). وسجلت وفاة سابعة، الثلاثاء، في كاليفورنيا.

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