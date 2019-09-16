أخطر وضعية للنوم.. تجنبها

يختلف الناس في وضعية نومهم، فهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، وهناك من ينام على ظهره فضلا عن وضعيات أخرى، بل إن الشخص الواحد قد يغير من وضعية نومه لأكثر من مرة في الليلة الواحدة.

لكن، ما هي وضعية النوم الأفضل، وما هي وضعيات النوم التي قد تسبب ضررا صحيا؟ هذا ما سنعرفه مع أحد الأخصائيين في أمراض القلب.

أعلن فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط الداخلي فيها، حسب «نوفوستي».

وتعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، وأن النوم جلوسا هي الأخطر على الإطلاق. وأكد سادوفوي: «وضعية النوم جلوسا تؤثر سلبا في القلب لأنها ترفع الضغط الداخلي في البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى توسع الأوردة والتخثر».

إضافة لهذا تحدث أخصائي القلب عن فائدة النوم نهارا، مشيرا إلى أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية. وينصح الخبير سادوفوي بالنوم 8 ساعات يوميا قدر الإمكان.