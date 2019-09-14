دراسة مبشرة عن مرضى السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 12:49 مساء
فرص البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان تتحسن في البلاد الغنية (أ ف ب)

أجريت دراسة واسعة شملت سبعة بلاد، يتمتع أفرادها بدخل مرتفع، خلال الفترة من 1995 و2014، لاحظت تحسن حظوظ المرضى المصابين بعدة أنواع من السرطانات، من بينها سرطان الرئة والمستقيم، في البقاء على قيد الحياة.

وجاء في هذه الدراسة، التي أعدها المركز الدولي للأبحاث حول السرطان، أن «هذه النتائج تظهر ضرورة مواصلة الاستثمار في برامج التشخيص المبكر والفحص وضمان انتفاع المرضى من أفضل العلاجات»، وفق «فرانس برس».

وتتمحور هذه الدراسة المنشورة في مجلة «ذي لانست أونكولوجي» حول زيادة فرص البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان بين سنة وخمس سنوات، وذلك بين العامين 1995 و2014، لسبعة أنواع من السرطانات (البلعوم والمعدة والقولون والمستقيم والبنكرياس والرئة والمبيض) في سبعة بلاد، هي أستراليا وكندا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا.

السرطان قاتل الأغنياء الأول

وبشكل عام، سجلت حظوظ العيش تحسنا ملحوظا خصوصا عند هؤلاء الذين شخصت إصابتهم قبل الخامسة والسبعين من العمر.

وتبين لمعدي الدراسة أن حظوظ البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات هي الأعلى (بين 62 و71%) في حالات سرطان المستقيم، الذي شهد في الوقت عينه أوسع انتشار في خلال 20 عاما.

وفي المقابل، كان سرطان البنكرياس ذاك، الذي تدنت فيه إلى أدنى حد فرص البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات، بعد تشخيص الإصابة بالمرض (بين 7,9 و14,6%).

وفي الفترة الأخيرة (2010-2014) من هذه الدراسة التي شملت 3,9 مليون مريض، كانت حظوظ البقاء على قيد الحياة أعلى عموما في أستراليا وكندا والنرويج مما هي في بقية البلاد المشاركة في الدراسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سعوديات يغامرن بالتجول دون العباءة السوداء