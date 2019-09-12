زيادة الوفيات الناجمة عن الضنك أربع مرات في البرازيل

بلغ مجموع الوفيات 591 حالة في الأقل (أ ف ب)

ازدادت الوفيات الناجمة عن حمى الضنك أربع مرات في البرازيل بين يناير وأغسطس، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وبلغ مجموعها 591 حالة في الأقل، حسب وزارة الصحة.

وكشفت السلطات الصحية أيضا عن 486 حالة وفاة مشبوهة لكن غير مؤكدة بعد. وعلى سبيل المقارنة، أودى هذا الفيروس بحياة 141 شخصا بين يناير و24 أغسطس من العام 2018، حسب الوزارة، ووفقا لـ«فرانس برس».

وبلغت حالات الإصابة بالضنك 1,43 مليون في أنحاء البلد كافة، حتى تاريخ الرابع والعشرين من أغسطس. وهي ازدادت نحو سبع مرات بالمقارنة مع الفترة عينها من 2018 (205791 حالة).

وسجلت أعلى نسبة من حالات المرض في البرازيل سنة 2015 مع 1,7 مليون إصابة، من بينها 986 حالة وفاة.

والولايات الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي، مثل ساو باولو، هي الأكثر تأثرا بهذا المرض المعدي الذي ينقله البعوض المصري الذي ينتشر في المناطق الحضرية بفعل الحر والرطوبة.

وشهدت البرازيل أيضا هذه السنة ارتفاعا بنسبة 44,2% في حالات حمى شيكونغونيا، وهو مرض منقول أيضا عبر البعوض أودى بحياة 57 شخصا، أغلبيتهم (47) في ريو دي جانيرو.