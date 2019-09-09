دواء فعال للوقاية من الإصابة بالإيدز

يعمل هذا الدواء بنفس الطريقة التي تعمل بها حبوب منع الحمل بتناولها يوميا (الإنترنت)

أعلنت ألمانيا إتاحة دواء Prophylaxis Pre-exposure للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وذلك للأشخاص بداية من سن السادسة عشر.

والعديد من الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة المُكتسبة (إتش.آي.في) لا يعلمون بأنهم يحملونه، بما يضع مسؤولية التحصن ضد الإصابة بالفيروس على عاتق الأشخاص السليمة، حيث يصيب الفيروس خلايا جهاز المناعة بجسم الإنسان ما يتلف أو يدمر هذه الخلايا ويوقفها عن أداء وظيفتها، وفق «دويتشه فيله».

وبتناول دواء Prophylaxis Pre-exposure يمكن للأشخاص المُعرضون للإصابة بالفيروس التقليل من خطر الإصابة به، حيث يعمل هذا الدواء بنفس الطريقة التي تعمل بها حبوب منع الحمل بتناولها يوميا.

فاعلية الدواء

وكحبوب منع الحمل، فإن فاعلية هذا الدواء المعروف اختصار بـ(PrEP) تتوقف على التزام الشخص بتناوله، إذ أن فاعلية العلاج الجديد تصل إلى حوالي 100% في حالة تناوله كما ينصح الطبيب تماما، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي عليهن تناوله يوميا حتى يكون العلاج فعالا في مقاومة الإصابة بالفيروس.

أسلحة جديدة في الحرب على الإيدز

ووفقا لدراسة حديثة بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، قام ربع الرجال من الممارسين لعلاقات جنسية مع ذكور بدون وسائل وقاية والمُعرضين للعدوى بالفيروس بتناول PrEP، أمكن أن يقلل معدل الإصابة بالفيروس بحوالي 30%.

كما يعتقد الباحثون بنفس الجامعة أن انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة عن طريق العلاقات الجنسية يمكنه أن ينخفض بمعدل 96% في حالة تناول هذا الدواء على نطاق واسع.

مُعدل الأمان

تناول دواء PrEP لا يشكل خطورة حيث ثبت بأن استخدامه يشبه استخدام الأسبرين والمسكنات، التي لها معدلات منخفضة من الأعراض الجانبية الخطيرة.

وتوصلت دراسة أجريت في دولة جنوب أفريقيا عام 2017 حول استخدام المراهقين الناشطين جنسيا لذلك العلاج إلى كونه أمن.