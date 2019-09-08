معجزة: عمرها 74 عامًا وتلد توأمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 11:19 صباحا
الزوجان (تويتر)

أصبحت امرأة هندية في الرابعة والسبعين من عمرها، أكبر أم تنجب في العالم، بعد ولادتها توأمين باستخدام التلقيح الصناعي، وفق تقارير إعلامية.

وأنجبت إراماتي مانغاياما (من ولاية أندرا براديش الهندية)، توأمين من الإناث الأصحاء من زوجها راجا راو (78 عامًا)، بعد نجاح حملها بالاعتماد على جراحة التلقيح الصناعي، وفق «ميرور».

وذكرت تقارير أن عيادة أطفال التلقيح الصناعي في مدينة جونتور، دفعت معظم التكاليف على أساس أن العملية ستكون إنجازًا تاريخيًّا رائعًا، وظلت مانغاياما في المستشفى تحت المراقبة لمدة 9 أشهر كاملة من الحمل.

وبهذا الصدد، قالت إراماتي: «لا أستطيع التعبير عن شعوري بالكلمات. التوأمان يكملاني. انتهى الانتظار لمدة 6 عقود أخيرًا. والآن، لم يعد أحد يناديني بالعقيمة. فكرت في إجراء عملية التلقيح الصناعي، بعد إنجاب جارة لي في سن الـ55».

وأنجبت الأم الهندية توأميها بإشراف الدكتور أوماشانكر، الذي قال إن العملية بمثابة مفاجأة، كما كان العلاج «تحديًّا كبيرًا».

ويقول خبراء إن إراماتي، التي مرت بمرحلة انقطاع الطمث قبل 30 عامًا، تجاوزت الرقم القياسي الحالي المسجل لأكبر أم تنجب، وهي ماريا ديل كارمن بوسادا دي لارا، التي أنجبت توأمين من الصبيان قبل الأوان في عمر الـ66، ولكنها اعترفت بالكذب بشأن سنها لتلقي علاج الخصوبة في عيادة بولاية لوس أنجليس، في العام 2006.

 

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