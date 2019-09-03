مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:14 صباحا

أكد خبرء أهمية الفلفل الحار، ليس فقط كمنكه للطعام، إذ يمكن استخدام هذه الثمار في الوقاية من بعض الأمراض لاحتوائها على مركب «سحري».

وإليك مجموعة من الفوائد التي يحملها الفلفل الحار، بسبب احتوائه على مركب «كابسيسين» الذي يمكن اعتباره مركبا سحريا، وفق «ميديكال فورم».

وبينت نتائج مجموعة دراسات علمية أن الفلفل الحار يحافظ على استقرار ضغط الدم، إذ أثبتت الدراسات العلمية أن المركب الكيميائي «كابسيسين» الموجود في الفلفل الحار، يرفع مستوى أوكسيد النتروجين في الدم، مما يمنع تطور الالتهابات في الجسم وينظم ضغط الدم.

ويساعد على فقدان الوزن، إذ أثبتت الدراسات أن مركب «كابسيسين» يساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي بمقدار ثماني مرات، أي أنه يحفز الجسم على حرق كمية أكبر من الدهون لتوليد الطاقة.

ويحسن صحة القلب، فوفق ما نشرته مجلة الجمعية الكيميائية الأميركية، يساعد مركب «كابسيسين» على تخفيض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، وله خاصية كبح نشاط الجين المسبب لضيق الشرايين. بفضل هذا يتحسن تدفق الدم إلى القلب، مما يقوي تغذيته ويؤثر إيجابيا في عمل عضلة القلب.

ويقي من تطور السرطان، وفقا للعديد من العلماء، مركب «كابسيسين» مضاد قوي لنشوء أورام الأمعاء. فحسب مقال في مجلة «The Journal of Clinical Investigation»، الفلفل الحار يساعد على منع تطور الأورام المعوية، ويطيل عمر المصابين بالمرض. كما بينت نتائج دراسات علمية، أن مركب «كابسيسين» قادر على إبطاء تطور سرطان الرئة.

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