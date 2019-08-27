علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 10:21 صباحا

توصل علماء أميركيون إلى أن انخفاض مستوى السكر في الدم هو أحد الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس.

يعتبر سرطان البنكرياس أحد أصعب أنواع السرطان الذي يمكن الكشف عنه مبكرا، لأن الورم عادة يكون صغيرا ولا تظهر أي أعراض للمرض مبكرا، حسب «ميديك فوروم».

وكشف باحثون من مركز مونتيفيوري- آينشتاين لعلاج السرطان، أن أحد أعراض سرطان البنكرياس المبكرة هو انخفاض مستوى السكر في الدم، لأن هذا الانخفاض يسببه ارتفاع تركيز الانسولين في الجسم، وفق «روسيا اليوم».

طريقة بسيطة لكشف سرطان البنكرياس

ويقول الدكتور ستيفن ليبوتي، مدير المركز، «يسبب الورم في غدة البنكرياس زيادة في إنتاج الأنسولين، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم». وأضاف: «قد تظهر آلام في البطن والظهر واصفرار الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية، في مراحل متقدمة من سرطان البنكرياس».

ووفقا لتقديرات الأطباء في العالم، فإن معظم المصابين بسرطان البنكرياس أعمارهم فوق 55 سنة، وإن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة به.

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