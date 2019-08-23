كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا

هناك عدد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من غازات البطن (الإنترنت)

كثير منا يعاني وجود كمية كبيرة من الغازات في البطن، ما يجعله منتفخًا ويسبب شعوراً مزعجاً ومؤلماً في كثير من الأحيان.

وتعرف غازات البطن أو انتفاخ البطن أو الريح بإطلاق الغاز من الجهاز الهضمي عبر فتحة الشرج، بحيث يتجمع الغاز داخل الجهاز الهضمي، وهي عملية طبيعية تحدث في الجسم، وفق «ويب طب».

ويتجمع الغاز في الجهاز الهضمي بطريقتين أساسيتين، حيث يمكن أن يسبب ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب إلى تجمع غاز الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي، أو أثناء عملية هضم الطعام، تتجمع الغازات الناتجة عن عملية الهضم مثل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون، كلتا الطريقتين يمكن أن تسبب غازات البطن.

هناك عدد من الطرق التي يمكن اتباعها للتخلص من غازات البطن، ويتوقف اختيار العلاج على السبب الكامن وراء المشكلة، ولعلاج غازات البطن في المنزل يمكنك تجربة الآتي..

1- النظام الغذائي

في حال كان نظامك الغذائي يحتوي على كمية من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها، حاول استبدالها بتلك التي لا تحتاج وقتًا كبيرًا للهضم مثل الموز والبطاطا والأرز.

تسجيل الأطعمة التي تتسبب في تكون غازات البطن لديك وتجنبها.

مضغ الطعام بشكل صحيح، وتجنب أي ممارسات قد تتسبب في زيادة ابتلاع الهواء لديك.

تجنب العلكة والتدخين.

ممارسة الرياضة تساعدك في التخلص من غازات البطن المزعجة.

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تخفف من غازات البطن دون أي وصفة طبية مثل أقراص الفحم التي تمتص الهواء في الجهاز الهضمي.