قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 10:13 صباحا
التطبيق الجديد «Anura» هو نتاج جهود مشتركة بين باحثين من جامعة تورنتو وآخرين من جامعتي هانغتشو وتشجيانغ الصينيتين (الإنترنت)

في دقيقتين فقط يمكنك أن تتعرف على بيانات ضغط الدم في جسمك، وذلك من خلال فيديو على طريقة السيلفي يحلله تطبيق كندي مبتكر حديثا.

لكن التطبيق لايعمل بشكل دقيق في الوقت الحالي سوى مع الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة اللون، والذين يجب أن يكون لديهم قيم ضغط دم طبيعية نسبيًا، أما أصحاب البشرة الفاتحة للغاية أوالداكنة للغاية أو من لديهم ضغط دم غير منضبط فعليهم الانتظار قليلًا، إلى حين صدور النسخة الأحدث من التطبيق، وفق «دويتشه فيله».

والتطبيق الجديد «Anura» هو نتاج جهود مشتركة بين باحثين من جامعة تورنتو وآخرين من جامعتي هانغتشو وتشجيانغ الصينيتين، ونشرت أول نتائج للبحث الأسبوع الماضي في دورية «جمعية القلب الأمريكية»، ويقوم على تقنية جديدة تسمى «التصوير البصري عبر الجلد» (transdermal optical imaging).

ضغط الدم المرتفع يؤدي للخرف

الطريف أن تقنية قياس ضغط الدم توصل إليها الباحثون بطريق الصدفة، حيث كانت الأبحاث في الأساس تتركز على التوصل إلى طريقة لابتكار جهاز لكشف الكذب دون تلامس مع الشخص المراد اختباره، ما جعل فريق الباحثين يغير وجهته البحثية بشكل كامل.

يستغل التطبيق حقيقة أن بشرة الوجه البشري نصف شفافة، حيث يخترق الضوء الطبقة العليا من الجلد وصولاً إلى صبغة الدم الحمراء تحتها. ويمكن لأجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي قياس كمية الضوء الأحمر المنعكس من الهيموغلوبين ليقوم التطبيق بقياس التغيرات الحادثة في تدفق الدم تحت الجلد.

ويعد ضغط الدم من بين المؤشرات الصحية الرئيسية المستخدمة لمعرفة الحالة الصحية للشخص، فعندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولهذا السبب يقول البروفيسور لي إن الوصول إلى هذه القياسات بسهولة ويسر أمر مفيد للغاية.

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