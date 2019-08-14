عقار جديد لعلاج مرض الكلاميديا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 10:27 صباحا
عقار جديد لعلاج مرض الكلاميديا (أ ف ب)

أثار أول لقاح للكلاميديا «المتدثرة» بشكل مشجع استجابة مناعية لدى النساء خلال التجارب السريرية، وفق ما أعلن باحثون.

وأوردت مجلة «ذي لانست» الطبية أن التجارب الإضافية التي تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، ستُظهر ما إذا كان اللقاح يحمي من هذا المرض الذي ينقل جنسيًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال توني دارفيل من جامعة كارولاينا الجنوبية الذي لم يشارك في هذه الدراسة «سيكون للقاح الوقاية من عدوى الكلاميديا تأثير هائل على الصحة العامة والاقتصاد، ورغم أن التجارب السريرية ما زالت في مراحلها الأولى، فإن هذه التجربة تدعو إلى التفاؤل».

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن هذا المرض الذي ينتقل عبر العلاقات الجنسية يصيب نحو 130 مليون شخص كل عام، وتسبب هذه العدوى لدى واحدة بين كل ست نساء مصابات، إصابة مؤلمة تعرف بمرض التهاب الحوض يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى العقم.

وتزيد العدوى بهذا المرض أثناء الحمل من احتمالات الإجهاض والولادة المبكرة، وإذا نجحت تجارب المرحلة الثانية سيجري العلماء جولة أخيرة من الاختبارات.

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