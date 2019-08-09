بذور البطيـخ مفيدة وهكذا يمكنك تناولها

يُصنف البطيخ خطأ من قبل الكثيرين على أنه من الفواكه، بينما الحقيقة إنه من الفصيلة القرعية أي من الخضروات، كما يقول خبير الأغذية راينر لاي.

ومن البديهيات بالنسبة للبعض عند تقطيع البطيخ، التخلص من بذوره تماماً قبل التقديم، عادة ربما ستقوم بتغييرها إذا عرفت فوائد هذه البذور، وفق «دويتشه فيله».

ففي الوقت الذي تمثل فيه المياه نسبة 96% تقريباً من مكونات البطيخ، فإن الفيتامينات والفوائد تتركز بشكل أساسي داخل البذور.

ويقول العلماء إن بذور البطيخ غنية بفيتامينات إيه وبي وسي والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم. ولهذا السبب فمن المفيد تناول هذه البذور أيضاً لكن مع الحرص على مضغها جيدًا.

وينصح الخبراء بعدم بلع البذور مباشرة، بل مضغها جيداً لضمان امتصاص الفيتامينات بشكل جيد، وفق صحيفة «بيلد» الألمانية.

أما بالنسبة لمن لا يستسيغ الطعم المر للبذور، فيمكنه تحميصها على النار مع إضافة الملح والفلفل، ثم إضافتها للحساء أوالسلطات، وفقاً لموقع "إر تي إل" الألماني الذي سرد عدة طرق للاستفادة من بذور البطيخ.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في طحن هذه البذور بعد تجفيفها، وإضافة الخليط للعصائر والمشروبات الساخنة والزبادي أو حتى إفطار الصباح.